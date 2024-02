Plus Rhaunen Ehemaliger GNTM-Star: Rhaunen hat bei Taynara immer einen festen Platz im Herzen Die ZDF-Dramedy-Serie „Pumpen“ erzählt auf humorvolle Weise die Geschichte des ungleichen Geschwisterpaares Mia (Lotte Becker) und Tom (Timur Bartels, bekannt aus „Club der roten Bänder“). Die beiden müssen das Fitnessstudio der Mutter in Magdeburg übernehmen, das kurz vor dem finanziellen Ruin steht. Durch die Übernahme des Studios ändert sich für Mia und Tom alles. Neben den zahllosen Problemen, die sie lösen müssen, arbeiten sich die beiden auch aneinander ab. Von Vera Müller

Ab Donnerstag, 7. März, gibt es wöchentlich eine Doppelfolge, seit dem 18. Januar gibt es wöchentlich eine neue Folge in der Mediathek. Mittendrin: Taynara Joy Silva Wolf, die die Herzen der Fans im Sturm eroberte, als sie im Jahr 2016 ins Finale von „Germany's Next Topmodel“ (GNTM) kam. In Rhaunen ...