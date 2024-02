Bad Kreuznach/Birkenfeld. Mit Scheingeschäften versucht die Polizei mitunter an die Hintermänner im Drogengeschäft zu kommen. Um die Anbahnung eines solchen Kontaktes ging es am 18. Juni 2023 am Bahnhof Neubrücke in Hoppstädten-Weiersbach bei einem Gespräch zwischen einem mutmaßlichen Dealer und einer Vertrauensperson.