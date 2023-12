Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt – B270 bei Sienhachenbach gesperrt

Bei Sienhachenbach hat sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Die Straße war lange gesperrt. Foto: Sebastian Schmitt

Sienhachenbach. Auf der B270 ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gekommen. Gegen 7.15 Uhr fuhr ein Pritschenbus in Richtung Fischbach und hielt zwischen Sienhachenbach und Oberreidenbach an, um nach links abzubiegen. Der hinter ihm fahrende Mercedes Fahrer hielt ebenfalls an. Der Fahrer eines VW bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr ungebremst auf den Mercedes und schob ihn auf den Transporter.

Umgehend wurden Rettungswagen, Notarzt sowie die Feuerwehren des Reidenbachtals und die Stützpunktfeuerwehr Herrstein alarmiert. Alle drei Fahrzeugführer kamen in Krankenhäuser, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B270 blieb rund zwei Stunden voll gesperrt.