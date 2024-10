Plus Idar-Oberstein Die modernste Aral-Tankstelle Deutschlands: Wiedereröffnung am „Hohen Steg“ Von Stefan Conradt i OB Frank Frühauf (links) sowie Susanne Grunwald (Aral Deutschland) und Emanuel Kampourakis (Bezirksleiter BP Europa) gehörten zu den ersten Gratulanten nach erfolgtem Umbau des Tankstellenshops in der Hauptstraße 242. Darauf stießen die Geschäftsführer Sascha Spindler (3. von links), Markus Rech (rechts) sowie Nicole Müller (Personalvertretung/2. von links) mit vielen Eröffnungsgästen an. Foto: Stefan Conradt Nach nur zwei Wochen Umbauzeit ist die Aral-Tankstelle in der Hauptstraße 242 seit Dienstagmorgen wieder geöffnet – und nun „Deutschlands modernste Aral-Tankstelle“, wie Geschäftsführer Sascha Spindler bei der Eröffnung am Montagabend betonte. Lesezeit: 1 Minute

Seine Ta-Ra-Gruppe (Tanken und Rasten) mit Sitz in Weierbach hatte die Station als 14. im Verbund vom vormaligen Betreiber Stefan Matheis übernommen. Die Ta-Ra betreibt Tankstellen in ganz Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Sachsen-Anhalt. Die zwölf Angestellten am „Hohen Steg“ wurden übernommen. Warum die Tankstelle mit ihrem Shop die modernste im Aral-Verbund ...