Plus Idar-Oberstein Die Engbarth GmbH hat einen neuen Chef: CDU-Stadtratsmitglied wird Privatier Zum 1. Januar 2024 hat Raimund Engbarth seine gleichnamige Akustikbau und Stuck GmbH mit Sitz in Kirchenbollenbach an seinen Nachfolger Patrick Marsfeld übergeben. Der Wechsel ist von langer Hand vorbereitet. Von Stefan Conradt

Der 34-Jährige Marsfeld ist seit 2005 in der Firma tätig und seit sieben Jahren in der Geschäftsführung. „Patrick hat sich schnell in Sachen Baustellenführung, Aufmaße und Abrechnung eingefunden. Er kennt sich technisch wirklich bestens aus“, lobt Raimund Engbarth. 60-Jahre-Jubiläum steht an Nach zwei Jahren in der Geschäftsführung hat sich Marsfeld dann 2019 ...