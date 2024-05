Plus Hunsrück

Der Pfälzische Erbfolgekrieg: Als der Hunsrück erneut in Flammen stand

Von Dr. Erik Zimmermann

i Das Reiterporträt des Malers René-Antoine Houasse zeigt den französischen König Ludwig XIV. (1638 bis 1715). Foto: WikiCommons

Vor 336 Jahren brach der Pfälzische Erbfolgekrieg aus. Dabei legte der franzöische König Ludwig XIV. auch Teile des Hunsrück in Schutt und Asche. In Teil 1 der NZ-Serie über den Erbfolgekrieg im Hunsrück geht es um die Anfänge des Kriegs in der Region.