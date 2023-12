Plus Schwollen/Kreis Birkenfeld Der Kampf um das Grundwasser geht im Kreis Birkenfeld weiter: Umweltschützer schließen erneute Demo nicht aus Nach wie vor pumpen die Schwollener Mineralwasserbetriebe Grundwasser aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald ab, um es weltweit, unter anderem bis nach Singapur, zu verkaufen – mit einer befristeten Genehmigung für eine Probebohrung. Im Oktober haben die beiden Sprudelbetriebe nun einen Antrag auf endgültige Genehmigung bei der Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) Nord gestellt, um sich die weitere Grundwasserentnahme für mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte zu sichern.

Vertreter der vier Umweltschutzorganisationen BUND, Nabu, Pollichia sowie der Bürgerinitiative „Wasser ist Leben“ trafen sich in der Vorweihnachtswoche, um ihr weiteres Vorgehen in dieser Sache zu besprechen und zu koordinieren. In einer Pressemitteilung heißt es: „Die bisher recherchierten Fakten machen deutlich, wie notwendig eine kompetente öffentliche Beteiligung bei der Zulassung ...