Plus Birkenfeld Demo auf dem Mozartplatz geplant: Auch Birkenfelder wollen Zeichen gegen rechts setzen Eine Woche nach der Kundgebung mit mehr als 1000 Teilnehmern in der Obersteiner Fußgängerzone wird der Birkenfelder Mozartplatz am Samstag, 3. Februar, ab 11 Uhr zum Veranstaltungsort für die zweite große Demonstration im Nationalparkkreis, die sich unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit wendet. „Wir möchten mit der breiten demokratischen Mitte unseres Landes ein klares Zeichen setzen“, sagt Versammlungsleiterin Silvia Alt. Von Axel Munsteiner

Im Unterschied zu den Veranstaltern der Demonstration in der Schmuckstadt, der Verein Die Schnecke um den früheren Landrat Axel Redmer, steht mit der 59-jährigen Erzieherin in der Kita am Campus in Neubrücke eine Privatperson ohne kommunalpolitischen Hintergrund an der Spitze des Organisationsteams. „Ich habe aber in kürzester Zeit große Unterstützung ...