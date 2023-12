Plus Neubrücke Defekter Fahrstuhl am Bahnhof Neubrücke: Rollstuhlfahrer können Bahnsteig nicht verlassen Seit zwei Monaten funktioniert der Fahrstuhl im Bahnhof Neubrücke nicht. Für gehbehinderte Menschen wie Mirko Herrmann ist der Weg zu einigen Gleisen somit versperrt. Bei einer Ankunft auf Gleis 3 oder 2 könnten sie sogar dort gefangen sein. Was die Deutsche Bahn zu den Problemen sagt. Von Niels Heudtlaß

Mirko Herrmann will am 24. November von Neubrücke an der Nahe nach Saarbrücken fahren. Doch auf dem Weg zum Gleis wartet eine unangenehme Überraschung auf Herrmann. Am Fahrstuhl, der zu den Gleisen zwei und drei führt, begrüßt ihn ein gezeichneter Bauarbeiter, der ein Ausrufezeichen trägt, von einem weißen Hinweisschild. "Defekt ...