Plus Hoppstädten-Weiersbach/Bad Kreuznach Dealer treffen am Bahnhof Neubrücke auf verdeckten Ermittler: Hohe Haftstrafen für Quartett beantragt Von Christine Jäckel i Bei zwei der vier Angeklagten sieht der psychiatrische Sachverständige eine hohe Wiederholungsgefahr für Straftaten. Foto: Volker Hartmann/picture alliance / /dpa Auf einen Testkauf in Hoppstädten-Weiersbach sollte ein Kilogeschäft folgen. Was die mutmaßlichen Dealer nicht wussten: Einer ihrer Kunden war ein verdeckter Ermittler. Zwei der vier Angeklagten droht nun eine Sicherungsverwahrung. Lesezeit: 2 Minuten

Am Bahnhof Neubrücke in Hoppstädten-Weiersbach fand im Juni vergangenen Jahres ein erstes Treffen von zwei mutmaßlichen Drogenhändlern mit potenziellen Kunden statt. Die beiden 44 und 46 Jahre alten Dealer gehören zu einem saarländischen Angeklagtenquartett, das sich seit dem 7. Februar vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten muss. Was die beiden Verkäufer ...