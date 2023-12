Plus Idar-Oberstein/Herrstein Das neue Magazin ist noch edler geworden: Einblicke in die Welt der Edelsteingestaltung Da hat Karina Wagner, Leiterin der Tourist-Information Herrstein, Blut und Wasser geschwitzt. Aber dann kam das ersehnte Paket mit dem druckfrischen Magazin „Echt Edel“ doch noch rechtzeitig am Morgen des Präsentationstermins. Von Stefan Conradt

Als die geladenen Gäste am Dienstagabend in der weihnachtlich dekorierten Villa Horbach in Idar-Oberstein eintrafen, waren die gebundenen Hochglanzhefte hübsch drapiert – nicht nur im Frühstückssaal, wo die Präsentation stattfand, sondern auch in all jenen Zimmern des Boutique-Hotels, in denen Fotos für das Magazin geschossen worden waren. Schönheit der Region im ...