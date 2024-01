Im Gegensatz zu Idar-Oberstein, wo es zwei „fette“ Jahre gab, ist für den Kreis Birkenfeld die Phase der finanziellen Erholung und Entschuldung durch das hohe Gewerbesteuerplus in der Schmuckstadt im Jahr 2021 schon wieder vorbei. Belässt man es beim damals gesenkten Kreisumlagesatz von 41,0 Prozent, fehlen am Ende des Haushaltsjahrs 2024 knapp 24 Millionen Euro in der Kreiskasse. Das verdeutlichte Kreiskämmerer Kai Scherer in der ersten Lesung des Haushaltes in der Sitzung des Kreisausschusses (KA) am Montagabend.