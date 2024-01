Plus Fischbach Dank Flensburg zum Klimafreund geworden: Kappensitzung in Fischbach Nach ihrem Auftritt standen die vier Tänzerinnen der Erwachsenengarde im Kreis zusammen und hielten sich an den Schultern, als hätten sie gerade ein Handballspiel gewonnen. Die Augen einer Tänzerin waren feucht geworden, eine fünfte, die nicht beim Gardetanz mitmachen konnte, wollte diesen bewegenden Moment nicht versäumen, auch sie kam auf die Bühne. Von Karl-Heinz Dahmer

Dann regnete es Konfetti: Die Erwachsenengarde tanzte in der Prunksitzung des des Fischbacher Carneval-Vereins in der Gemeindehalle zum letzten Mal, sie löst sich auf. Nur noch fünf Aktive: Das ist zu wenig. In der Gesamtschau sieht das ganz anders aus: Drei Garden hat der FCV, insgesamt sind 35 Tänzerinnen dabei und ...