Plus Sensweiler Dachstuhlbrand in Sensweiler: Temperaturen erschweren Löscharbeiten In der Herrstein-Rhauner Ortsgemeinde Sensweiler brennt seit Mittwochmorgen ein Dachstuhl. Das Dach ist fast völlig ausgebrannt. Die Löscharbeiten dauern weiter an. Von Niels Heudtlaß

Der Dachstuhl eines Gebäudes in der Ortsgemeinde Sensweiler hat am Mittwochmorgen aus bisher ungeklärten Gründen Feuer gefangen, teilt die Feuerwehr Herrstein-Rhaunen mit. Die Einsatzkräfte wurden gegen 8 Uhr am Mittwoch aufgrund starker Rauchentwicklung aus dem Gebäude alarmiert. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Minusgrade erschweren Löscharbeiten Den Einsatzkräften gelang es bereits, die ...