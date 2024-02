Klein, aber fein: Der Daaler Fastnachtumzug findet auch in diesem Jahr am Fastnachtssonntag, 11. Februar, statt. Aufstellung ist wie jedes Jahr in Mittelbollenbach, Start um 13.11 Uhr. Dann geht es durch Mittel- und Kirchenbollenbach zum Vereinsheim des Bollenbacher SV, der in diesem Jahr wieder einen Kindermaskenball ins Leben gerufen hat. Dort findet auch die traditionelle Zugparty statt. Für Getränke und Verpflegung in Form von Bratgut sorgt der BSV.