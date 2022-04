Kreis Birkenfeld

Corona: 128 weitere Infizierte im Nationalparklandkreis

128 Corona-Neuinfizierte meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld am Samstag. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises Birkenfeld leicht an: von 1268,2 am Donnerstag auf 1299,4.