Computer und Monitore bei Einbruch in Kfz-Werkstatt in Idar gestohlen

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in ein Werkstattgebäude in der Mainzer Straße im Stadtteil Idar eingedrungen. und haben KfZ-Diagnosegeräte, Computer und Monitore im Wert von mehreren 10.000 Euro gestohlen, teilt die Polizei mit.

Die Täter hebelten nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ein Garagentor auf und gelangten so in das Gebäude, berichtet die Polizei. Innen wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet, um so in die Werkstatthalle zu gelangen. Dort wurden mehrere Behältnisse geöffnet und durchsucht.

Mit der Beute, nach dem derzeitigen Ermittlungsstand KFZ-Diagnosegeräte, Computer, Monitore und zwei Tablet-Computer, verließen die Täter das Tatobjekt vermutlich auf dem Einstiegswege. Der Sachschaden wird derzeit auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.