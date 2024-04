Idar-Oberstein

CO-Alarm in Idar-Oberstein: Shishapfeife sorgt für Feuerwehr-Einsatz

i Feuerwehreinsatz in der Hauptstraße in Idar-Oberstein Foto: Hosser

Bei einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am Dienstagabend in der Hauptstraße in Idar-Oberstein wurde eine ganze Familie – fünf Kinder und drei Erwachsene – vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.