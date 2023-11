Pfarrer Christoph Engels ist am Sonntag in einem Festgottesdienst in der Berglangenbacher Kirche verabschiedet aus der evangelischen Kirchengemeinde Westrich-Nahe verabschiedet worden. In Vertretung der erkrankten Superintendentin übernahm Synodalassessor Arndt Fastenrath, ein Studienkollege Engels, die Entpflichtung aus dem Pfarrdienst, denn der 63-Jährige wird zum 1. Januar in den Ruhestand treten.