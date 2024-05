Plus Idar-Oberstein

Cannabis-Club erwartet im Januar erste Ernte: 50 Anmeldungen bei Eröffnungsveranstaltung in Weierbach

i Jan Setz, Vorsitzender des Cannabis-Clubs Weierbach, informierte in der Hessensteinhalle Mitglieder und Interessierte zum Sachstand. Foto: M. Greber

Der Cannabis Social Club (CSC) Weierbach hat den nächsten Schritt getan: In einer öffentlichen Versammlung hat sich der Club am Samstag in der Hessensteinhalle vorgestellt und dabei rund 50 neue Mitglieder gewonnen, wie der Vorsitzende Jan Setz berichtet. Inzwischen gebe es 350 Anfragen, gesetzlich dürfen es nicht mehr als 500 Mitglieder werden.