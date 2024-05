Plus Frauenberg

Burgfest in Frauenberg: Nahetalmusikanten feiern im Beduinenzelt

Von Gerhard Müller

i Bei bestem Wetter waren die aufgebauten Zeltgarnituren im vergangenen Jahr bis auf den letzten Platz ausgefüllt. Die Veranstalter hoffen in diesem Jahr auf ähnlich gute Bedingungen. Foto: Gerhard Müller (Archiv)

Auch dieses Jahr veranstalten die Nahetalmusikanten ihr traditionelles Burgfest auf dem Gelände des Angelsportvereins am Sportplatz in Frauenberg. Im Vorjahr des großen Jubiläumsfests können die Nahetalmusikanten am 9. Mai (Christi Himmelfahrt) in diesem Jahr ein kleines Jubiläum feiern. Denn bereits zum 10. Mal bietet das idyllische Naheufer nach dem Umzug von der Burg die ideale Plattform für eine sich immer größerer Beliebtheit erfreuenden Veranstaltung.