2023 war ein Jahr, in dem viele Projekte in der Stadt angestoßen wurden, die in den nächsten Jahren das Bild Baumholders durchaus verändern werden. „Es war in erster Linie ein Jahr der Planungen, nun müssen wir dies auch umsetzen“, sagt Stadtbürgermeister Günther Jung im Gespräch mit der Nahe-Zeitung.