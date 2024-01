Bündnis Sahra Wagenknecht: Wenig Potenzial für Aktivitäten im Kreis Birkenfeld

Im Nationalparklandkreis wird das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) vorerst wohl nicht antreten. Auch wenn sich Parteigründerin Sahra Wagenknecht am Wochenende beim ersten Parteitag in Berlin in Szene setzte und dort medial wirksam die Spitzenkandidaten für die Europawahl gewählt wurden, gibt es bislang keine Anzeichen, dass sich die von den Linken abgespaltene Partei auch an der Oberen Nahe mit einem eigenständigen Kreisverband formieren wird.