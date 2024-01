Dank dieser finanziellen Hilfe von Bund und Land hat sich das Stadtbild schon an vielen Stellen verbessert, und nun gibt es grünes Licht für ein weiteres Sanierungsprojekt. Die Birkenfelder Lokalpolitiker haben in einer Sitzung der zuständigen Ausschüsse kürzlich einstimmig einen Modernisierungszuschuss für das Haus in der Saarstraße 33 gewährt.