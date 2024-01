Für die bisher an große Defizite gewöhnten Lokalpolitiker aus Birkenfeld fällt der Blick in die StadBtkasse diesmal nicht deprimierend aus. „Wir sind eigentlich auf einem ganz guten Weg.“ Das sagt Kämmerer Bernd Heinrich über den Haushaltsplan im Jahr 2024, und auch der Beigeordnete Hans-Peter Lampel (SPD) stellt fest: „Vom Ansatz her sind das eher erfreuliche Zahlen.“