Plus Rückweiler/VG Baumholder Nahe-Zeitung

Entscheidung im Rat: 2023 steigt der Wasserpreis in der VG Baumholder

Bei einer Gegenstimme von Susanne Alfs (Grüne) hat der VG-Rat in einer Sitzung in Rückweiler am Donnerstag die Wirtschaftspläne der VG-Werke für 2023 beschlossen.