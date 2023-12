Als am Montagabend zum Schluss der Nikolaus kam und kleine Geschenke für die Kinder vorbeibrachte, war auf dem Kirchplatz wieder viel los. Alles in allem muss nach den vier Tagen des Birkenfelder Weihnachtsmarkts 2023 ein durchwachsenes Fazit gezogen werden, was den Cheforganisator schon jetzt über Veränderungen nachdenken lässt.