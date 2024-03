Plus Birkenfeld

Birkenfelder Stadion: Dreimonatige Sanierung beginnt erst nach Pfingsten

Von Axel Munsteiner

i Kein Zutritt möglich: Das gilt ab Pfingsten bis zum Ende der Sommerferien für das Birkenfelder Stadion „Am Berg“. Dann laufen dort größere Sanierungsarbeiten. Foto: Reiner Drumm

Die umfassenden, voraussichtlich drei Monate andauernden Sanierungsarbeiten im Birkenfelder Stadion „Am Berg“ beginnen nicht schon am nächsten Montag, sondern erst am 21. Mai. Über diesen neuen Bauzeitenplan haben Verbandsgemeinde (VG) und Kreis am Donnerstag in einem aktuellen Pressegespräch informiert.