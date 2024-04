Birkenfelder Fördergemeinschaft: Terminfahrplan fürs Jahr 2024 steht – Roth bleibt Vorsitzender

Zu den Aktivitäten der Fördergemeinschaft (FöG) gehört auch die Teilnahme an der IHK-Aktion „Heimat shoppen“ – so wie hier in Manuelas Modetreff in der Hauptstraße. 2024 finden sie in Birkenfeld vom 5. bis zum 9. September in den teilnehmenden Fachgeschäften statt. Foto: Reiner Drumm (Archiv)