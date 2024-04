Plus Kreis Birkenfeld

Birkenfelder Firmenlauf: Vorbereitungen für 16. Ausgabe am 7. September haben begonnen

i Daumen hoch für das Rekordergebnis des Spendenbetrags 2023! Das Orga-Team des 16. Firmenlaufs am Samstag, 7. September, mit (von links) Leonhard Stibitz, Celine Roes (beide KSK Birkenfeld), Christian Grimm (Lions Club), Hans-Peter Lampel (Stadt Birkenfeld und TVB), Erik Schmidt (LAZ), Heinz Hofmann (Moderation) und Rüdiger Korb (Bauhof) freut sich für das Projekt „Klasse 2000“, das den Betrag erhalten wird. Foto: Leonhard Stibitz

Der Firmenlauf 2024 findet definitiv statt. Das war die Kernaussage des Orga-Teams, das sich erstmals für die kommende Laufveranstaltung in der Kreisstadt traf. Der Streckenverlauf über 5,1 Kilometer und die Startzeit um 11 Uhr haben sich bewährt und bleiben so bestehen, wenn es am 7. September heißt: „Start frei für den 16. Firmenlauf im Kreis Birkenfeld.“