Plus Birkenfeld

Birkenfeld ist Etappenort der Fairplay-Tour – Start ist am 7. Juli in Trier

i Die Kreisstadt Birkenfeld ist schon mehrfach Etappenort der Fairplay-Tour gewesen: So war es auch im Jahr 2023. Das Foto zeigt das Birkenfelder Team mit (von links) Niklas Kölling, Marten Franke, Malte Auler und Lehrer Sebastian Klauk. Foto: Leonhard Stibitz

Birkenfeld ist erneut Etappenort der 24. Fairplay Tour der Großregion. Die engagierten Radfahrer werden am Donnerstag, 11. Juli, gegen 17 Uhr in Birkenfeld eintreffen. Am folgenden Tag geht es dann auf die 6. Etappe über Dhronecken zum Zielort der Fairplay-Tour der Großregion nach Trier.