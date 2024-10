Plus Leitzweiler

Betrunkener Schulbusfahrer verursacht Unfälle: Endstation Eckersweiler nicht erreicht

VG Baumholder. Einen betrunkenen Schulbusfahrer zog die Polizei am Mittwoch aus dem Verkehr: Gegen 13.50 Uhr hatte ein Anwohner gemeldet, Anwohner, dass in Leitzweiler in der Verbandsgemeinde Baumholder ein Schulbus gegen eine Mauer gefahren wäre.