Plus Berschweiler Berschweiler hat 2024 einiges vor: 100 Gäste kamen zum Neujahrsempfang Landauf, landab wird jetzt zu Neujahrsempfängen geladen, wohl wissend, dass die persönliche Begegnung und der Austausch letztlich durch nichts zu ersetzen sind. Von Günter Weinsheimer

Auch in der Ortsgemeinde Berschweiler ist es seit 2015 eine gute Tradition, sich auf dem Neujahrsempfang zu informieren. Hier kommen auch schon länger in der Gemeinde wohnende Einwohner ins Gespräch. Bei der diesjährigen Ausgabe hieß Ortsbürgermeister Hubert Paal am Sonntagvormittag namens der Ortsgemeinde und der Vereinsvorstände rund 100 Gäste an ...