Plus Hahnweiler

Bernd Alfasser will eine zweite Amtszeit: Freie Wähler stellen ihre Liste für die VG Baumholder auf

Von Benjamin Werle

i Die Freien Wähler in der VG Baumholder haben in Hanweiler neben Bernd Alsfasser als Bürgermeisterkandidaten (4. von links) insgesamt 24 Kandidaten für die Liste zum VG-Rat gewählt. Foto: Benjamin Werle

Was abzusehen war, ist jetzt offiziell: Die Freien Wähler im Kreis Birkenfeld schicken in der Verbandsgemeinde Baumholder den amtierenden Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Alsfasser für eine zweite Amtszeit ins Rennen. Außerdem wurde bei der Versammlung der Freien Wähler in der VG (vormals FWG Westrich) am vergangenen Montag im Dorfgemeinschaftshaus Hahnweiler die Kandidatenliste für den VG-Rat aufgestellt.