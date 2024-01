Plus Berglangenbach Berglangenbach lädt zum 25. Bauernmarkt: Höhepunkt der Veranstaltungen im September Vertreter der Ortsgemeinde haben gemeinsam mit den Vereinsvertretern in Berglangenbach ihre Vorhaben für das Jahr 2024 abgestimmt. Zum Jahresauftakt tagt die Vereinsgemeinschaft am Samstag, 17. Januar, im Bürgersaal. Von Sascha Saueressig

Die Berglangenbacher feiern dann am 27. Januar und 3. Februar jeweils ab 20.11 Uhr ihre beiden Prunksitzungen, die der Musikverein Bleib Treu ausrichtet. Die Fastnachtstage werden am Fastnachtssonntag, 11. Februar, mit der Kinderfastnacht im Bürgersaal abgeschlossen. Anschließend sind erneut zahlreiche Mitgliederversammlungen auf der Tagesordnung: So lädt der VdK-Ortsverein für Sonntag, ...