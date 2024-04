Plus Birkenfeld/Erbeskopf

Bequem mit Rad und Bus in den Nationalpark: Neues Radträgersystem auf der Linie 890 vorgestellt

Von Stefan Conradt

i Gemeinsam mit (von rechts) Nationalparkamtsleiter Harald Egidi, Katja Hilt (Naheland Touristik), Landrat Miroslaw Kowalski und Kreisdezernentin Kathrin Alfers stellte RNN-Geschäftsführerin Silke Meyer (Mitte) den Nationalparkbus mit dem neuen Radträger am Nationalparktor Erbeskopf vor. Foto: Stefan Conradt

Das hatte noch gefehlt: Der Nationalparkbus auf der Linie 890 (Neubrücke-Erbeskopf-Rhaunen) verkehrt ab sofort mit einem Radträger am Heck. Mit ihm können bis zu fünf Fahrräder hängend sicher transportiert werden, erläutere Silke Meyer vom Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (RNN) bei der Vorstellung des Systems am Montag am Hunsrückhaus am Erbeskopf.