Es war ein freudiger Anlass, der in festlichem und fröhlichem Rahmen am Samstagnachmittag in der evangelischen Kirche in Hennweiler gefeiert wurde. Die Assessorin des Kirchenkreises an Nahe und Glan, Ulrike Scholtheis-Wenzel, ordinierte die aus Allenbach stammende Alisa Joséphine Barth und führte sie in ihren neue Aufgabe als Pfarrerin ein.