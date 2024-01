Plus Freisen/Kreis Birkenfeld Bedrohten Bauern einen Ladenangestellten? Polizei Birkenfeld ermittelt nach Protestaktion am Montag Beim Bauernprotest am Montag zog ein Mann aus dem Kreis Birkenfeld die Wut einiger Teilnehmer auf sich. Die feindseligen Chatnachrichten werden nun der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach vorgelegt: Geprüft werden soll, ob Aussagen strafrechtlich relevant sind. Von Aline Pabst

Bei den Teilnehmern der Bauerndemo am vergangenen Montag gehen die Meinungen über den Erfolg des Protests auseinander. Das zeigen interne Chatprotokolle der WhatsApp-Bauerngruppen im Saarland, die der „Saarbrücker Zeitung“ (SZ) vorliegen. Demnach bewerten die einen die Sternfahrt in die Landeshauptstadt und anschließende Kundgebung am Saarbrücker Schloss sehr positiv. Andere dagegen ...