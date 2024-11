Plus Baumholder Bauwagen für die Waldgruppe Nöhringhütte in Baumholder: Kita-Kinder wollen unbedingt in den Wald Von Sascha Saueressig i Der Stadtrat hat jetzt einen Grundsatzbeschluss gefasst, Anfang 2025 die Mittel zur Anschaffung eines mobilen Kindergartenbauwagens in einem Nachtragshaushalt bereitzustellen. Foto: Benjamin Werle Der Baumholderer Stadtrat fasst den Grundsatzbeschluss, einen mobilen Bauwagen bis Anfang 2025 zu beschaffen. Aber auch Fragen zur Zuwegung zum Kindergarten sollen geklärt werden. Lesezeit: 2 Minuten

Im Januar will der Stadtrat in einem Nachtragsetat für 2025 die Mittel für die Anschaffung eines mobilen Kindergarten-Bauwagens vorsehen, der für die Waldkindergartengruppe des evangelischen Kindergartens an der Nöhrighütte vorgesehen ist. Hierfür machten die Ratsmitglieder nun den Weg mit einem Grundsatzbeschluss frei.Denn der Kindergartenbetrieb im Wald läuft bereits seit September: ...