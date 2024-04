Baustelle startet am Montag: Sanierung der Naheüberbauung dauert bis 2025

Warnbaken stehen schon am Fahrbahnrand, Umleitungsschilder sind vorbereitet, Zufahrtsschilder bereits mit orange-farbenen Streifen überklebt: In der kommenden Woche – eine Woche später als geplant – wird die Sanierung der Naheüberbauung fortgesetzt.

Die Warnbaken stehen bereits, Umleitungsschilder sind vorbereitet, einige Zufahrtsschilder (etwa zum Parkhaus Stadttheater) bereits mit orange-farbenen Streifen überklebt: Ab Montag beginnt der nächste Sanierungsabschnitt auf der Naheüberbauung in Idar-Oberstein.​

Die Warnbaken stehen bereits, Umleitungsschilder sind vorbereitet, einige Zufahrtsschilder (etwa zum Parkhaus Stadttheater) bereits mit orange-farbenen Streifen überklebt: Ab Montag beginnt der nächste Sanierungsabschnitt auf der Naheüberbauung in Idar-Oberstein.​ Foto: Hosser

Anzeige

Dabei wird der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach zwischen den Knotenpunkten Stadttheater und Otto-Decker-Straße Fahrbahn und Übergangskonstruktionen sanieren. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 2025.

Dafür muss die Fahrtrichtung Bad Kreuznach voll gesperrt und der Verkehr für beide Richtungen einstreifig in Richtung Birkenfeld geführt werden, wie der LBM erläutert. Da das Linksabbiegen am Stadttheater von Birkenfeld kommend in die Hauptstraße nicht möglich sein wird, wird hier eine Umleitung über die Wilhelmstraße eingerichtet. sc