Baum stürzt auf Telefonleitung: Feuerwehr hatte am Wochenende allerhand zu tun

i Mit der Kettensäge mussten die Einsatzkräfte zu Werke gehen, um diesen umgestürzten Baum zu beseitigen und somit die Straße wieder befahrbar zu machen. Foto: Hosser

Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr zu ihrem ersten von insgesamt vier Einsätzen an diesem Tag alarmiert. In einer Seniorenwohnanlage in Tiefenstein hatte die Brandmeldeanlage (BMA) ausgelöst, und die Feuerwache 2 rückte aus.