Bauernhof in Heimbach brennt völlig ab – Dritter Großeinsatz binnen weniger Tage in der VG Baumholder

Von Christian Schulz

i Am Dienstagabend brannte in Heimbach ein ehemaliger Bauernhof völlig ab. Foto: Christian Schulz

Ein leerstehender ehemaliger Bauernhof in Heimbach ist am Dienstagabend Opfer eines Feuers geworden. Für die ausgerückten Feuerwehren der VG Baumholder war es bereits der dritte Großeinsatz in den vergangenen Tagen.