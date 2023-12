Plus Birkenfeld Bauer Roth schließt seinen Grüngutsammelplatz in der Schönewaldstraße: Ab Januar ist geschlossen Ob bis zum Beginn der nächsten Gartensaison irgendeine Lösung gefunden wird, steht noch völlig in den Sternen. Die Kreisstadt Birkenfeld verliert eine ihrer beiden Grüngutannahmestellen. Denn Betreiber Karl-Heinrich Roth wird die auf seinem Hof befindliche Anlage in der Schönewaldstraße zum 31. Dezember schließen. Von Axel Munsteiner

Auch wenn in den vergangenen Wochen mancher Stadtpolitiker und etliche Bürger mit der Frage an ihn herangetreten sind, ob er denn nicht zumindest für eine gewisse Zeit weitermachen könne, steht die Entscheidung für den Landwirt fest. „Ich werde 91 Jahre alt. Wer arbeitet denn sonst in so einem Alter noch?“, ...