Baubetriebshof Idar-Oberstein: Wird die Betriebsform erneut geändert? Dank eines milden Winters 2021/22 mussten die Räum- und Streufahrzeuge des Baubetriebshofs Idar-Oberstein seltener ausrücken als im Vorjahr. Das schlägt sich natürlich in der Jahresrechnung nieder. Im Hauptausschuss der Stadt Idar-Oberstein wurde der Jahresabschluss des Baubetriebshofs vorgestellt. Dieser verzeichnet einen „Gewinn" von 32 000 Euro. Das sind die Zahlen aus dem Jahr 2023.

Der Hauptausschuss der Stadt Idar-Oberstein hat in seiner jüngsten Sitzung den Jahresabschluss 2022 des Baubetriebshofs festgestellt. Der Eigenbetrieb machte danach einen „Gewinn“ in Höhe von 32.613, 69 Euro, 2021 waren es noch 89.590,09 Euro gewesen. Rückkehr des Baubetriebshofs in die Verwaltung? Der Ertrag soll teilweise zum Ausgleich des übernommenen Verlustes aus dem ...