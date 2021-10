Punktlandung an einem zuletzt blockierten verkehrstechnischen Nadelöhr in der Kreisstadt: Die am 11. Oktober aufgenommenen Arbeiten im Kreuzungsbereich Trierer Straße/Saarstraße (B 269) konnten am Freitag abgeschlossen werden, sodass am Nachmittag mit dem einsetzenden Feierabendverkehr die Vollsperrung dieses Bereichs wieder aufgehoben werden konnte.