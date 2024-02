Außergewöhnlichen Schmuck auf der Spur: Schmuckwerkstätten öffnen wieder eine Woche vor Ostern

Das hat schon Tradition: Am Wochenende vor Ostern, am 23. und 24. März, öffnen zum nunmehr bereits neunten Mal ausgesuchte Schmuckgestalter/innen in Idar-Oberstein und Umgebung ihre Werkstätten für interessierte Besucher. Zwei Tage lang können sie den 20 kreativen Menschen dabei zusehen, wie sie in ihren Handwerksbetrieben kleine und große Kostbarkeiten entstehen lassen.