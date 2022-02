Die Fusionswelle bei den Volksbanken/Raiffeisenbanken geht weiter: Der juristisch bereits vollzogenen Fusion der Volksbank Hunsrück Nahe eG mit Sitz in Simmern und der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG Wittlich wird sich auch die VR Bank Hunsrück Mosel eG mit Sitz in Morbach anschließen. Das gaben die drei Regionalbanken am Dienstag bekannt.