An der Skipiste am Dollberg in Neuhütten hat eine Wildkamera in Nacht auf Donnerstagnacht Fotos gemacht, die für Aufsehen sorgen: Das darauf abgebildete Tier könnte ein Wolf sein. Noch ist das von offizieller Seite nicht bestätigt. Allerdings häufen sich seit Monaten die Wolfssichtungen in der Nationalparkregion.