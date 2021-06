Auf Suche nach Liedern für neues EKD-Gesangbuch – Eigene Musik beisteuern

Michael Meyer schnippt mit den Fingern, Julia Milz trommelt und klopft auf dem Cajon. Aus dem Lautsprecher auf dem Tisch sind die Wise Guys zu hören: „Damit ihr Hoffnung habt, und dass die Sonne scheint für jeden, der im Dunkeln tappt.“ Milz und Meyer gehören zu einer Gruppe von sieben Werkstattmitarbeitern der Asbacher Hütte, einer Einrichtung der Stiftung Kreuznacher Diakonie (SKD) im Kreis Birkenfeld. Sie suchen Lieder für das neue evangelische Gesangbuch der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), das 2030 neu aufgelegt werden soll. Denn die Gruppe will mitreden, wenn es darum geht, bundesweit frischen musikalischen Wind in die Gottesdienste der Kirche wehen zu lassen.