Plus Idar-Oberstein Auf der Idar-Obersteiner Baumesse präsentieren sich fast 50 Aussteller: Los geht es am Freitag um 14 Uhr Messe-Chef Mirko Arend wird gemeinsam mit Michael Fuhr von der Handwerkskammer Koblenz und Martina Koepp, Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik (GGT), am Freitag um 14 Uhr die 12. Baumesse in der Messe Idar-Oberstein eröffnen. Bei der Leistungsschau präsentieren sich bis Sonntag fast 50 Unternehmen und Institutionen. Von Stefan Conradt

Die Baumesse wird in diesem Jahr von der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik aus Iserlohn unterstützt, die vielfältige Informationen rund um generationen- und altersgerechtes Bauen mitbringt. Geschäftsführerin Martina Koepp wird in einer Interviewrunde am Freitag um 15.30 Uhr die Arbeit und das Leistungsspektrum der GGT vorstellen. Die GGT ist die führende ...